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Інститут вивчення війни: українські військові продовжують готувати плацдарм для контрнаступу на Херсон

Інститут вивчення війни: українські військові продовжують готувати плацдарм для контрнаступу на Херсон

Київ • УНН

 • 261923 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що українські війська продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсон, передає УНН.

Деталі

Як видно на геолокаційних супутникових знімках, українські війська завдали ударів по російських позиціях навколо міжнародного аеропорту Херсон-Сіті в районі Чорнобаївки.

Дані дистанційного зондування NASA FIRMS показали велику кількість пожеж уздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей, а також Херсонської та Дніпропетровської областей.

На оприлюднених кадрах із геолокацією видно, як українські та російські сили вели артилерійський вогонь у районі Снігурівки та Андріївки на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.

Інститут також зазначає, що 5 липня ЗСУ завдали удару по російському складу боєприпасів на залізничному вокзалі Херсона.

Тим часом російські війська провели безуспішні наступальні операції на північному заході Херсонської області та продовжують вести артилерійський вогонь у всьому південному напрямку, щоб відбити контрнаступ українських військ.

"Українські сили продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсонщину", – пише ISW.

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