Інститут вивчення війни: українські військові продовжують готувати плацдарм для контрнаступу на Херсон

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Як видно на геолокаційних супутникових знімках, українські війська завдали ударів по російських позиціях навколо міжнародного аеропорту Херсон-Сіті в районі Чорнобаївки.

Дані дистанційного зондування NASA FIRMS показали велику кількість пожеж уздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей, а також Херсонської та Дніпропетровської областей.

На оприлюднених кадрах із геолокацією видно, як українські та російські сили вели артилерійський вогонь у районі Снігурівки та Андріївки на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.

Інститут також зазначає, що 5 липня ЗСУ завдали удару по російському складу боєприпасів на залізничному вокзалі Херсона.

Тим часом російські війська провели безуспішні наступальні операції на північному заході Херсонської області та продовжують вести артилерійський вогонь у всьому південному напрямку, щоб відбити контрнаступ українських військ.

"Українські сили продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсонщину", – пише ISW.

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