Институт изучения войны: украинские военные продолжают готовить плацдарм для контрнаступления на Херсон
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Институт изучения войны (ISW) сообщает, что украинские войска продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон, передает УНН.
Детали
Как видно на геолокационных спутниковых снимках, украинские войска нанесли удары по российским позициям вокруг международного аэропорта Херсон-Сити в районе Чернобаевки.
Данные дистанционного зондирования NASA FIRMS показали большое количество пожаров вдоль границ Херсонской и Николаевской областей, а также Херсонской и Днепропетровской областей.
На обнародованных кадрах с геолокацией видно, как украинские и российские силы вели артиллерийский огонь в районе Снегиревки и Андреевки на границе Херсонской и Николаевской областей.
Институт также отмечает, что 5 июля ВСУ нанесли удар по российскому составу боеприпасов на железнодорожном вокзале Херсона.
Тем временем российские войска провели безуспешные наступательные операции на северо-западе Херсонской области и продолжают вести артиллерийский огонь по всему южному направлению, чтобы отразить контрнаступление украинских войск.
"Украинские силы продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсонщину", – пишет ISW.
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