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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Instagram відкрив функцію, яка раніше була доступна не всім

Київ • УНН

 • 20189 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Тепер стікери з гіперпосиланнями будуть доступні всім, хто користується функцією Stories. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.

Instagram відкрив функцію, яка раніше була доступна не всім

Деталі

Стікери посилань Instagram, які дозволяють включати гіперпосилання в Stories у вигляді стікерів, тепер будуть доступні всім на платформі, повідомила соціальна мережа, що належить Facebook.

Раніше функція була доступна підтвердженими обліковим записам та обліковим записам з великою кількістю підписників. Зараз же заробляти на рекламі зможуть навіть блогери-початківці.

За даними соціальної мережі, наклейки посилань корисні для будь-кого: від компаній, які посилаються на свої продукти, до активістів, які посилаються на зовнішні ресурси.

Облікові записи, які неодноразово поширюватимуть дезінформацію або ворожі висловлювання, втратять доступ.

Нагадаємо

Facebook заблокував три групи, які використовувалися для просування та керування маршрутом нелегальної міграції з Білорусі до Європейського Союзу.

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