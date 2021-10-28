Instagram открыл функцию, которая раньше была доступна не всем
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Теперь стикеры с гиперссылками будут доступны всем, кто пользуется функцией Stories. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
Стикеры ссылок Instagram, позволяющие включать гиперссылки в Stories в виде стикеров, теперь будут доступны всем на платформе, сообщила социальная сеть, принадлежащая Facebook.
Ранее функция была доступна подтвержденным аккаунтам и аккаунтам с большим количеством подписчиков. Сейчас же зарабатывать на рекламе смогут даже начинающие блоггеры.
По данным социальной сети, наклейки ссылок полезны для любого: от компаний, ссылающихся на свои продукты, до активистов, ссылающихся на внешние ресурсы.
Учетные записи, неоднократно распространяющие дезинформацию или враждебные высказывания, лишатся доступа.
Напомним
Facebook заблокировал три группы, которые использовались для продвижения и управления по маршруту нелегальной миграции из Беларуси в Европейский Союз.