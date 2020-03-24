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Instagram видалить фейкові відомості про коронавірус

Instagram видалить фейкові відомості про коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У додатку Instagram компанії Facebook Inc будуть видаляти весь контент і облікові записи пов'язані з коронавірусом, якщо вони не з надійних джерел. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Розробники додатка Instagram компанії Facebook Inc заявили у вівторок, що виключать контент і облікові записи, пов'язані з коронавірусом з рекомендацій і з пошуку, якщо тільки вони не опубліковані або не належать організаціям охорони здоров'я, що заслуговує довіри", - повідомляють у виданні.

Повідомляється, що спеціальні люди будуть відслідковувати поширення фейків про коронавіруси.

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"Ми також почнемо прибирати контент в стрічці і історіях, які були оцінені контролерами як помилкові", - додали в команді додатку.

Також раніше Facebook заявив, що надасть безкоштовну рекламу Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), оскільки компанія прагне забезпечити, щоб користувачі не були дезінформовані про вірус, його ризики і про те, як на нього реагувати.

Як раніше повідомляв УНН, американські технологічні компанії, а саме Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter і YouTube, співпрацюють з метою не допустити поширення завідомо неправдивих відомостей про новий коронавірус.

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