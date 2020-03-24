Instagram удалит фейковые сведения о коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В приложении Instagram компании Facebook Inc будут удалять весь контент и учетные записи связанные с коронавирусом, если они не из надежных источников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Разработчики приложения Instagram компании Facebook Inc заявили во вторник, что исключат контент и учетные записи, связанные с коронавирусом из рекомендаций и из поиска, если только они не опубликованы или не принадлежат заслуживающим доверия организациям здравоохранения”, — сообщают в издании.
Сообщается, что специальные люди будут отслеживать распространение фейков о коронавирусе.
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“Мы также начнем убирать контент в ленте и историях, которые были оценены контролерами как ложные”, — добавили в команде приложения.
Также ранее Facebook заявил, что предоставит бесплатную рекламу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку компания стремится обеспечить, чтобы пользователи не были дезинформированы о вирусе, его рисках и о том, как на него реагировать.
Как ранее сообщал УНН, американские технологические компании, а именно Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter и YouTube, сотрудничают с целью не допустить распространения заведомо ложных сведений о новом коронавирусе.