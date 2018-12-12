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Іноземці полишають померлих дітей на українських сурогатних матерів - розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Під час розслідування кримінального провадження за фактами продажу українських дітей під виглядом сурогатного материнства встановлено не доброчесність окремих іноземців, які фактично полишали сурогатних матерів на одинців у разі смерті малюка. Про це йдеться у відповіді на запит УНН наданий заступником генерального прокурора – Головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом.

Іноземці полишають померлих дітей на українських сурогатних матерів - розслідування

Слідством було встановлено, що з понад тисячі іноземних пар, які вдавалися до послуг клініки "Віотехсом", не всі готові були визнавати себе батьками дітей. Особливо у випадку смерті дитини, як у випадку дівчинки народженої для однієї французької пари.

"У липні цього року одна із сурогатних матерів народила дівчинку для французької пари. Через тяжкий стан дівчинка перебувала протягом 2 місяців у дитячому медичному закладі Києва, але невдовзі померла. Французька пара після цього залишила дитину у лікарні і питаннями її захоронення змушена була займатися сурогатна матір, яка визнала себе біологічною матір’ю дитини. Такі факти ще раз підтверджують те, що не всі іноземні пари, що користуються послугами медичного центру ТОВ "Віотехсом", мають благодійні наміри і готові нести додаткові матеріальні витрати", - йдеться у відповіді на запит.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іспанія не пускає "сурогатних" дітей з України додому

Нагадаємо, відповідно до кримінального провадження громадянин Молдови, який водночас є громадянином ФРН, організував на території України клініку репродуктивної медицини "Віотехсом", яка надавала послуги іноземцям та, за версією слідства, фактично використовувалася для торгівлі немовлятами. Наразі він та ще двоє осіб (головний лікар клініки та її директор) притягнуті до відповідальності вчинення таких злочинів, як торгівля людьми, ухиляння від сплати податків та службове підроблення.

Клієнтами клініки були сімейні пари з країн, де сурогатне материнство заборонено. Серед них Італія, Іспанія, Франція, Великобританія, Німеччина, Румунія, Польща, Китай. Всього послугами клініки скористалися понад 1000 сімейних пар з 18 країн. Сурогатними матерями ставали здебільшого вимушені переселенки.

Нагадаємо, сьогодні в дописі на своїй Facebook-сторінці Анатолій Матіос повідомив, що сурогатне материнство покриває один з народних депутатів України.

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