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Иностранцы покидают умерших детей на украинских суррогатных матерей - расследование

Киев • УНН

 • 19871 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В ходе расследования уголовного производства по фактам продажи украинских детей под видом суррогатного материнства установлена не добродетель отдельных иностранцев, которые фактически оставляли суррогатных матерей в одиночку в случае смерти малыша. Об этом говорится в ответе на запрос УНН предоставленный заместителем генерального прокурора - Главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

Иностранцы покидают умерших детей на украинских суррогатных матерей - расследование

Следствием было установлено, что более тысячи иностранных пар, которые прибегали к услугам клиники "Віотехсом", не все готовы были признавать себя родителями детей. Особенно в случае смерти ребенка, как в случае девочки рожденной для одной французской пары.

"В июле этого года одна из суррогатных матерей родила девочку для французской пары. Из-за тяжелого состояние девочка находилась в течение 2 месяцев в детском медицинском учреждении Киева, но вскоре умерла. Французская пара после этого оставила ребенка в больнице и вопросами ее захоронения вынуждена была заниматься суррогатная мать, которая признала себя биологической матерью ребенка. Такие факты еще раз подтверждают то, что не все иностранные пары, которые пользуються услугами медицинского центра ООО "Віотехсом", имеют благотворительные намерения и готовы нести дополнительные матереальные расходы", - говорится в ответе на запрос.

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Напомним, согласно уголовного производства гражданин Молдовы, который является гражданином ФРГ, организовал на территории Украины клинику репродуктивной медицины "Віотехсом, которая оказывала услуги иностранцам и, по версии следствия, фактически использовалась для торговли младенцами. Сейчас он и еще два человека (главный врач клиники и ее директор) привлечены к ответственности за совершение таких преступлений, как торговля людьми, уклонение от уплаты налогов и служебный подлог.

Клиентами клиники были семейные пары из стран, где суррогатное материнство запрещено. Среди них Италия, Испания, Франция, Великобритания, Германия, Румыния, Польша, Китай. Всего услугами клиники воспользовались более 1000 семейных пар из 18 стран. Суррогатными матерями становились в основном вынужденые переселенки.

Напомним, сегодня в заметке на своей Facebook-странице Анатолий Матиос сообщил, что суррогатное материнство покрывает один из народных депутатов Украины.

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