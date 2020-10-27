Іноземний актив українського МХП отримав визнання

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Придбана МХП у 2019 році словенська компанія Perutnina Ptuj стала кращою у категорії великих компаній Словенії, повідомляє пресслужба українського агрохолдингу, передає УНН.

Зазначається, що за рейтингом Штирійської торгової палати, Perutnina Ptuj визнана кращою компанією у категорії великих компаній Подравського регіону (Словенія) у 2019 році. Про це йдеться на сайті торгової палати.

"Це перше придбання холдингу МХП потужностей в Європі. Для МХП та для України зокрема важливо розширювати свою присутність на європейських ринках", - прокоментував Юрій Косюк, голова правління МХП.

Perutnina Ptuj – найважливіша спеціалізована корпорація із переробки м'яса у Південно-Східній Європі. Це компанія з 110-літньою історією та відданими прихильниками, продукцію якої щодня споживає понад 2 млн людей. Торговельні марки: Perutnina Ptuj, POLI, Jata, Topiko, Pullus, Agronatur, інформує МХП.

"Ми працюємо на багатьох ринках і усвідомлюємо величезну відповідальність перед нашими споживачами. Завдяки оптимізації ми зберегли ринкові частки, збільшили продажі у певних регіонах, зберегли стабільність і високу впізнаваність наших брендів на усіх ринках. Хороші результати – це відображення роботи всіх учасників процесу. Ця нагорода є визнанням усіх співробітників, керівництва компанії, а також наших споживачів", - прокоментував Енвер Шишич, генеральный директор Perutnina Ptuj.

Perutnina Ptuj працює у 22 країнах та має потужності у Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговині, Австрії, Македонії та Румунії. Головний офіс знаходиться у Словенії.

Компанія виробляє продукцію із м’яса птиці та вирощує корми у кожній країні, де має виробництво та залучає місцеве населення до роботи чи співробітництва. Гарантує преміум-якість своєї продукції, забезпечуючи контроль на всіх етапах: від поля до виделки.

Нагадаємо, агроіндустріальний холдинг МХП посідає другу сходинку серед компаній-виробників курятини в Європі.

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