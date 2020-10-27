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Иностранный актив украинского МХП получил признание

Иностранный актив украинского МХП получил признание

Киев • УНН

 • 30305 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Приобретенная МХП в 2019 году словенская компания Perutnina Ptuj стала лучшей в категории крупных компаний Словении, сообщает пресс-служба украинского агрохолдинга, передает УНН.

Отмечается, что по рейтингу Штирийской торговой палаты, Perutnina Ptuj признана лучшей компанией в категории крупных компаний Подравского региона (Словения) в 2019 году. Об этом говорится на сайте торговой палаты.

"Это первое приобретение холдинга МХП мощностей в Европе. Для МХП и для Украины в частности важно расширять свое присутствие на европейских рынках", - прокомментировал Юрий Косюк, глава правления МХП.

Perutnina Ptuj - важнейшая специализированная компания по переработке мяса в Юго-Восточной Европе. Это компания с 110-летней историей и преданными сторонниками, продукцию которой ежедневно потребляет более 2 млн человек. Торговые марки: Perutnina Ptuj, POLI, Jata, Topiko, Pullus, Agronatur, информирует МХП.

"Мы работаем на многих рынках и осознаем огромную ответственность перед нашими потребителями. Благодаря оптимизации мы сохранили рыночные доли, увеличили продажи в определенных регионах, сохранили стабильность и высокую узнаваемость наших брендов на всех рынках. Хорошие результаты - это отражение работы всех участников процесса. Эта награда является признанием всех сотрудников, руководства компании, а также наших потребителей", - прокомментировал Энвер Шишич, генеральный директор Perutnina Ptuj.

Perutnina Ptuj работает в 22 странах и имеет мощности в Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Австрии, Македонии и Румынии. Главный офис находится в Словении.

Компания производит продукцию из мяса птицы и выращивает корма в каждой стране, где имеет производство и привлекает местное население к работе или сотрудничеству. Гарантирует премиум-качество своей продукции, обеспечивая контроль на всех этапах: от поля до вилки.

Напомним, агроиндустриальный холдинг МХП занимает второе место среди компаний-производителей курятины в Европе.

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