Иностранный актив украинского МХП получил признание
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Приобретенная МХП в 2019 году словенская компания Perutnina Ptuj стала лучшей в категории крупных компаний Словении, сообщает пресс-служба украинского агрохолдинга, передает УНН.
Отмечается, что по рейтингу Штирийской торговой палаты, Perutnina Ptuj признана лучшей компанией в категории крупных компаний Подравского региона (Словения) в 2019 году. Об этом говорится на сайте торговой палаты.
"Это первое приобретение холдинга МХП мощностей в Европе. Для МХП и для Украины в частности важно расширять свое присутствие на европейских рынках", - прокомментировал Юрий Косюк, глава правления МХП.
Perutnina Ptuj - важнейшая специализированная компания по переработке мяса в Юго-Восточной Европе. Это компания с 110-летней историей и преданными сторонниками, продукцию которой ежедневно потребляет более 2 млн человек. Торговые марки: Perutnina Ptuj, POLI, Jata, Topiko, Pullus, Agronatur, информирует МХП.
"Мы работаем на многих рынках и осознаем огромную ответственность перед нашими потребителями. Благодаря оптимизации мы сохранили рыночные доли, увеличили продажи в определенных регионах, сохранили стабильность и высокую узнаваемость наших брендов на всех рынках. Хорошие результаты - это отражение работы всех участников процесса. Эта награда является признанием всех сотрудников, руководства компании, а также наших потребителей", - прокомментировал Энвер Шишич, генеральный директор Perutnina Ptuj.
Perutnina Ptuj работает в 22 странах и имеет мощности в Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Австрии, Македонии и Румынии. Главный офис находится в Словении.
Компания производит продукцию из мяса птицы и выращивает корма в каждой стране, где имеет производство и привлекает местное население к работе или сотрудничеству. Гарантирует премиум-качество своей продукции, обеспечивая контроль на всех этапах: от поля до вилки.
Напомним, агроиндустриальный холдинг МХП занимает второе место среди компаний-производителей курятины в Европе.