Іноземець хотів відправити поштою з України компоненти до зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Київські митники вилучили компоненти до вогнепальної зброї, які іноземець намагався відправити з України до Франції. Про це повідомляє Київська митниця у Facebook, передає УНН.
“Відразу чотири міжнародні поштові відправлення з компонентами до вогнепальної зброї сучасного українського виробництва виявили київські митники. Всі посилки відправлялися з Чернігова в різні міста Франції громадянином цієї країни, який має посвідку на постійне проживання в Україні”, — повідомили митники.
За їхніми даними, у деклараціях чоловік зазначив, що надсилає за кордон алюмінієві профілі та шасі.
Згідно з висновком експертів, надані на дослідження предмети мають ознаки “спеціально призначених компонентів” до вогнепальної зброї типу гвинтівок Weatherby, Remington, Мосіна та ін.
Міжнародні передачі таких компонентів можуть здійснюватись лише на підставі дозволу Держекспортконтролю. Такого документу відправник не надав, зазначили у Держмитслужбі.
Виявлені частини до вогнепальної зброї було вилучено. Через незаявлення точних відомостей про товари складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.
Як повідомляв УНН, у Державній митній службі України сьогодні, 23 квітня, відбулися обшуки. Представники СБУ та ДБР зацікавилися гербом митниці.