Иностранец хотел отправить по почте из Украины компоненты к оружию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Киевские таможенники изъяли компоненты к огнестрельному оружию, которые иностранец пытался отправить из Украины во Францию. Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook, передает УНН.
"Сразу четыре международные почтовые отправления с компонентами к огнестрельному оружию современного украинского производства обнаружили киевские таможенники. Все посылки отправлялись из Чернигова в разные города Франции гражданином этой страны, имеющим вид на жительство в Украине", - сообщили таможенники.
По их данным, в декларациях мужчина отметил, что направляет за границу алюминиевые профили и шасси.
Согласно заключению экспертов, представленные на исследование предметы имеют признаки "специально предназначенных компонентов" к огнестрельному оружию типа винтовок Weatherby, Remington, Мосина и др.
Международные передачи таких компонентов могут осуществляться только на основании разрешения Госэкспортконтроля. Такого документа отправитель не предоставил, отметили в Гостаможслужбе.
Обнаруженные части к огнестрельному оружию были изъяты. Из-за незаявления точных сведений о товарах составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Государственной таможенной службе Украины сегодня, 23 апреля, состоялись обыски. Представители СБУ и ГБР заинтересовались гербом таможни.