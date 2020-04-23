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Иностранец хотел отправить по почте из Украины компоненты к оружию

Иностранец хотел отправить по почте из Украины компоненты к оружию

Киев  •  УНН

 • 10289 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Киевские таможенники изъяли компоненты к огнестрельному оружию, которые иностранец пытался отправить из Украины во Францию. Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook, передает УНН.

"Сразу четыре международные почтовые отправления с компонентами к огнестрельному оружию современного украинского производства обнаружили киевские таможенники. Все посылки отправлялись из Чернигова в разные города Франции гражданином этой страны, имеющим вид на жительство в Украине", - сообщили таможенники.

По их данным, в декларациях мужчина отметил, что направляет за границу алюминиевые профили и шасси.

Согласно заключению экспертов, представленные на исследование предметы имеют признаки "специально предназначенных компонентов" к огнестрельному оружию типа винтовок Weatherby, Remington, Мосина и др.

Международные передачи таких компонентов могут осуществляться только на основании разрешения Госэкспортконтроля. Такого документа отправитель не предоставил, отметили в Гостаможслужбе.

Обнаруженные части к огнестрельному оружию были изъяты. Из-за незаявления точных сведений о товарах составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Государственной таможенной службе Украины сегодня, 23 апреля, состоялись обыски. Представители СБУ и ГБР заинтересовались гербом таможни.

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