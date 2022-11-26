Ініціатива "Зерно з України": на саміті зібрали близько 150 млн доларів

Цитата

«Станом на сьогодні, понад 20 держав і ЄС беруть фінансову участь в цій ініціативі, ще понад 10 держав готуються приєднатися. Наші дипломати та партнери будуть працювати постійно, щоб розширити коло учасників ініціативи. На сьогодні на першому установчому саміті ми вже зібрали біля 150 млн доларів», - сказав Зеленський.

Деталі

Офіс Президента повідомив, що за ініціативи Володимира Зеленського стартувала гуманітарна програма GrainfromUkraine, у межах якої українське продовольство направлятимуть до країн Африки та Азії, які потерпають від продовольчої кризи.

Так, у межах програми країни-учасниці закуповуватимуть українську агропродукцію, що відправляється на експорт, і передаватимуть її країнам, які перебувають на межі голоду.

Зеленський повідомляв, що в рамках Grain from Ukraine до кінця наступної весни планують відправити мінімум 60 суден з українським продовольством до найбідніших країн Африки.

Доповнення

Так, Франція та Бельгія виділять 16 млн євро на програму "Зерно з України".

Польща планує виділити 20 млн дол. на програму "Зерно з України".