Польща планує виділити 20 млн дол. на програму "Зерно з України"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Польща планує виділити 20 млн доларів на ініціативу Grain from Ukraine (Зерно з України) в рамках якої планують постачати українське продовольство до найбідніших країн Африки. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу на International Summit on Food Security в Києві, передає УНН.
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«Дуже важливо гарантувати постачання продовольства країнам Африки та Азії, ми хочемо підтримувати експорт зерна з України до Африки та Близького Сходу. Ми плануємо віддати 20 млн дол для цієї мети», - розповів Моравецький.
Доповнення
Україна запускає сьогодні, 26 листопада ініціативу Grain from Ukraine, в рамках якої до кінця наступної весни планує відправити мінімум 60 суден з українським продовольством до найбідніших країн Африки.
Зеленський заявляв, що Україна з партнерами робить усе для зняття гостроти спровокованої рф продовольчої кризи.