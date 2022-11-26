Польща планує виділити 20 млн дол. на програму "Зерно з України"

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«Дуже важливо гарантувати постачання продовольства країнам Африки та Азії, ми хочемо підтримувати експорт зерна з України до Африки та Близького Сходу. Ми плануємо віддати 20 млн дол для цієї мети», - розповів Моравецький.

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Україна запускає сьогодні, 26 листопада ініціативу Grain from Ukraine, в рамках якої до кінця наступної весни планує відправити мінімум 60 суден з українським продовольством до найбідніших країн Африки.

Зеленський заявляв, що Україна з партнерами робить усе для зняття гостроти спровокованої рф продовольчої кризи.