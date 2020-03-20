Інформація про коронавірус: з’явилося відео курсування Києвом автомобілів із гучномовцями
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У столиці почали курсувати автомобілі з гучномовцями, які закликають людей залишатися вдома під час карантину. Відповідне відео з’явилося на сайті ДСНС, передає УНН.
"У столиці курсують спеціальні автомобілі із гучномовцями для інформування людей про необхідність дотримуватися умов карантину", - йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, по всій Україні такі автомобілі курсуватимуть вулицями міст та здійснюватимуть інформування людей про правила їх поведінки у даний період.
У зв’язку з карантином, громадянам наполегливо рекомендується без крайньої необхідності не залишати місця проживання:
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- не виходьте на вулицю без нагальної потреби;
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- не відвідуйте місця скупчення людей;
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- під час перебування на вулиці одягайте захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;
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- дотримуйтесь заходів особистої гігієни;
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- подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.
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Як повідомлялося в УНН раніше, з 20 березня по всій Україні такі автомобілі курсуватимуть вулицями міст та здійснюватимуть інформування людей про правила поведінки під час карантину.