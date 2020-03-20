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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100172 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103342 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105396 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104401 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113010 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100768 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105253 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131562 просмотра

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Информация о коронавирусе: появилось видео курсирования Киевом автомобилей с громкоговорителями

Информация о коронавирусе: появилось видео курсирования Киевом автомобилей с громкоговорителями

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В столице начали курсировать автомобили с громкоговорителями, которые призывают людей оставаться дома во время карантина. Соответствующее видео появилось на сайте ГСЧС, передает УНН.

"В столице курсируют специальные автомобили с громкоговорителями для информирования людей о необходимости соблюдать условия карантина", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период.

В связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места жительства:

  • не выходите на улицу без необходимости;
  • не посещайте места скопления людей;
  • во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохраняйте дистанцию между людьми не менее 2 метра;
  • соблюдайте меры личной гигиены;
  • позаботьтесь о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

Как сообщалось в УНН ранее, с 20 марта по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и будут осуществлять информирование людей о правилах поведения во время карантина.

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