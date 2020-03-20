Информация о коронавирусе: появилось видео курсирования Киевом автомобилей с громкоговорителями
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В столице начали курсировать автомобили с громкоговорителями, которые призывают людей оставаться дома во время карантина. Соответствующее видео появилось на сайте ГСЧС, передает УНН.
"В столице курсируют специальные автомобили с громкоговорителями для информирования людей о необходимости соблюдать условия карантина", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период.
В связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места жительства:
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- не выходите на улицу без необходимости;
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- не посещайте места скопления людей;
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- во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохраняйте дистанцию между людьми не менее 2 метра;
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- соблюдайте меры личной гигиены;
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- позаботьтесь о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.
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Как сообщалось в УНН ранее, с 20 марта по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и будут осуществлять информирование людей о правилах поведения во время карантина.