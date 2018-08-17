Інформацію про злісних боржників по кредитах передали до НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав до Кредитного реєстру НБУ інформацію про кредитні операції боржників банків, сума боргів яких дорівнює або перевищує 100 мінімальних зарплат,тобто 372,3 тис. гривень, передає УНН з посиланням на повідомлення ФГВФО.
“Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє, про подання до Кредитного реєстру Нацбанку інформації про кредитні операції боржників банків, що знаходяться під управлінням Фонду, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних зарплат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті). Відповідно до встановленого розміру мінімальної зарплати, станом на 1 серпня ця сума складає 372 300 гривень”, — сказано у повідомлені.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізосіб вдосконалив підхід до продажу іпотечних кредитів фізосіб у пулах. Зокрема, усі не продані у ході індивідуальних торгів на голландському аукціоні іпотечні кредити на наступні торги виставлятимуться тільки у складі пулу. При цьому до складу такого “зібраного лоту” включатимуться щонайменше по 10 активів, сукупною вартістю від 30 млн гривень.