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Информацию о злостных должниках по кредитам передали в НБУ

Киев • УНН

 • 15474 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в Кредитный реестр НБУ информацию о кредитных операциях должников банков, сумма долгов которых равна или превышает 100 минимальных зарплат, то есть 372,3 тыс. гривен, передает УНН со ссылкой на сообщение ФГВФЛ.

Информацию о злостных должниках по кредитам передали в НБУ

“Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает, о представлении в Кредитный реестр Нацбанка информации о кредитных операциях должников банков, находящихся под управлением Фонда, если сумма задолженности (по основной сумме и процентам) по таким кредитным операциям равна или превышает 100 размеров минимальных зарплат (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте). Согласно установленному размеру минимальной зарплаты по состоянию на 1 августа эта сумма составляет 372 300 гривен”, — говорится в сообщении.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физлиц усовершенствовал подход к продаже ипотечных кредитов физлиц в пулах. В частности, все не проданные в ходе индивидуальных торгов на голландском аукционе ипотечные кредиты на следующие торги будут выставляться только в составе пула. При этом в состав такого “собранного лота” будут включаться минимум по 10 активов, совокупной стоимостью от 30 млн гривен.

Украинские Национальные Новости

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