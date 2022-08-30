Інформаційна зброя росії: НАЗК про наратив, що Україна корупційна держава

Цитата

"Хочу зазначити, що ми в грудні 2021 року провели дослідження, які показали, що з 2018 року, наприклад вимагання хабарів в окремих сферах зменшилося у двічі, тобто рівень корупції фактично в Україні значно зменшився в окремих сферах. Але у зв'язку з тим, що вона перебуває в постійному інформаційному просторі і є інформаційною зброєю росії, тобто просування наративу, що Україна корупційна держава – це інформаційна зброя росії", – розповів Новіков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Важливий крок на шляху до ЄС: Рада ухвалила антикорупційну стратегію

Деталі

Як зазначив голова НАЗК, коли повторюють, що Україна залишається корумпованою державою, то це просуває наративи ворога.

"Насправді багато речей змінюються", – додав він.

Доповнення

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата та опублікувала рекомендації.