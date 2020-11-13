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Інформація про замінування Верховної Ради виявилася фейковою

Київ • УНН

 • 8438 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Повідомлення про замінування Верховної Ради України не підтвердилася. Про це УНН повідомили в пресслужбі Печерського відділу поліції міста Київ.

“Закінчилася перевірка. Жодних вибухових або небезпечних предметів не знайдено. Інформація не підтвердилася. Звичайно, зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи “інформатора”, - зазначили в поліції.

Як повідомили правоохоронці, подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку Печерського відділу поліції міста Київ. Наразі вирішується питання щодо правової класифікації справи. Ймовірно, буде відкрито кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України “Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності”. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України правоохоронці проводили обшук із метою перевірки будівлі на наявність вибухових предметів, після того, як близько 9:00 надійшло повідомлення про замінування будівлі.

Українські Національні Новини

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