Информация о заминировании Верховной Рады оказалась фейковой

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 3945 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 32240 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 45424 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 68078 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 88195 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 95305 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100342 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114159 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115213 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126428 просмотра

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Информация о заминировании Верховной Рады оказалась фейковой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сообщение о заминировании Верховной Рады Украины не подтвердилось. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Печерского отдела полиции Киева.

"Закончилась проверка. Никаких взрывчатых или опасных предметов не найдено. Информация не подтвердилась. Конечно, усилия правоохранителей направлены на установление личности "информатора", - отметили в полиции.

Как сообщили правоохранители, событие зарегистрировано в Журнале единого учета Печерского отдела полиции города Киева. Сейчас решается вопрос о правовой классификации дела. Вероятно, будет открыто уголовное производство по статье 259 Уголовного кодекса Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, что в Верховной Раде Украины правоохранители проводили обыск с целью проверки здания на наличие взрывчатых предметов, после того, как около 9:00 поступило сообщение о заминировании здания.

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