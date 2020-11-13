Информация о заминировании Верховной Рады оказалась фейковой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сообщение о заминировании Верховной Рады Украины не подтвердилось. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Печерского отдела полиции Киева.
"Закончилась проверка. Никаких взрывчатых или опасных предметов не найдено. Информация не подтвердилась. Конечно, усилия правоохранителей направлены на установление личности "информатора", - отметили в полиции.
Как сообщили правоохранители, событие зарегистрировано в Журнале единого учета Печерского отдела полиции города Киева. Сейчас решается вопрос о правовой классификации дела. Вероятно, будет открыто уголовное производство по статье 259 Уголовного кодекса Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Напомним, что в Верховной Раде Украины правоохранители проводили обыск с целью проверки здания на наличие взрывчатых предметов, после того, как около 9:00 поступило сообщение о заминировании здания.