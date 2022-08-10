Інфляція в Україні вперше за понад шість років перевищила 22%. Овочі за рік подорожчали вдвічі

Востаннє річна інфляція понад 22% фіксувалася у лютому 2016 року, або 6,5 роки тому.

Деталі

Інфляція на споживчому ринку в липні порівняно з червнем становила 0,7%, з початку року – 18,2%.

Базова інфляція в липні порівняно з червнем становила 1,2%, з початку року – 12,7%.

Як змінилися ціни на продукти та товари

У липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%, за рік - 28,9%.

Найбільше - на 8,7% - за місяць подорожчали яйця. На 5,1–1,1% зросли ціни на продукти переробки зернових, рис, свинину, сало, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, масло. Водночас на 5,4–1,9% подешевшали фрукти, яловичина та овочі.

При цьому за рік найбільше подорожчали овочі - удвічі (+101,6%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися за місяць на 1,3%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,8%.

Одяг і взуття подешевшали за місяць на 3,5%, зокрема, взуття – на 3,8%, одяг – на 3,2%.

Тарифи на комуналку

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у липні на 0,5% відбулося в основному через підвищення цін на прибирання сміття (+2,4%) та утримання і ремонт житла (+1,8%). Водночас, у річному вимірі тарифи на комуналку зросли на 3,6%.

Ціни на інші послуги

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я у липні на 0,5% відбулося передусім за рахунок здорожчання амбулаторних послуг на 1,4%. У річному вимірі зростання цін у галузі - на 13,6%.

На освіту за місяць ціни майже не змінилися (+0,1%), у річному вимірі - зростання на 16,1%.

Ціни на транспорт за місяць знизилися на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,4%. Водночас на 2,9% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,1%, що пов’язано з подорожчанням мобільного зв’язку на 4,1% і поштових послуг на 2,6%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Унаслідок ефектів війни інфляція в Україні, за прогнозом Нацбанку, перевищить 30% цього року, але в наступні роки сповільниться. При цьому повернення інфляції на довоєнний рівень очікується не раніше кінця 2024 року.