Інфляція в Україні вперше за понад шість років перевищила 22%. Овочі за рік подорожчали вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Споживчі ціни у липні цього року в Україні зросли на 22,2% у річному вимірі, прискорившись проти 21,5% місяцем раніше. Про це свідчать дані Держстатистики, повідомляє УНН.
Востаннє річна інфляція понад 22% фіксувалася у лютому 2016 року, або 6,5 роки тому.
Деталі
Інфляція на споживчому ринку в липні порівняно з червнем становила 0,7%, з початку року – 18,2%.
Базова інфляція в липні порівняно з червнем становила 1,2%, з початку року – 12,7%.
Як змінилися ціни на продукти та товари
У липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%, за рік - 28,9%.
Найбільше - на 8,7% - за місяць подорожчали яйця. На 5,1–1,1% зросли ціни на продукти переробки зернових, рис, свинину, сало, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, масло. Водночас на 5,4–1,9% подешевшали фрукти, яловичина та овочі.
При цьому за рік найбільше подорожчали овочі - удвічі (+101,6%).
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися за місяць на 1,3%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,8%.
Одяг і взуття подешевшали за місяць на 3,5%, зокрема, взуття – на 3,8%, одяг – на 3,2%.
Тарифи на комуналку
Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у липні на 0,5% відбулося в основному через підвищення цін на прибирання сміття (+2,4%) та утримання і ремонт житла (+1,8%). Водночас, у річному вимірі тарифи на комуналку зросли на 3,6%.
Ціни на інші послуги
Підвищення цін у сфері охорони здоров’я у липні на 0,5% відбулося передусім за рахунок здорожчання амбулаторних послуг на 1,4%. У річному вимірі зростання цін у галузі - на 13,6%.
На освіту за місяць ціни майже не змінилися (+0,1%), у річному вимірі - зростання на 16,1%.
Ціни на транспорт за місяць знизилися на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,4%. Водночас на 2,9% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.
У сфері зв’язку ціни зросли на 2,1%, що пов’язано з подорожчанням мобільного зв’язку на 4,1% і поштових послуг на 2,6%.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Доповнення
Унаслідок ефектів війни інфляція в Україні, за прогнозом Нацбанку, перевищить 30% цього року, але в наступні роки сповільниться. При цьому повернення інфляції на довоєнний рівень очікується не раніше кінця 2024 року.