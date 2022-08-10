Інфляція в Україні вперше за понад шість років перевищила 22%. Овочі за рік подорожчали вдвічі

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 30483 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 62114 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 74167 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 84195 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 82685 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 79413 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 86413 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 226939 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149619 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172557 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 45775 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 83221 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 107279 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 103456 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 61139 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 25799 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 226996 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 501220 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 450612 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 656419 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 11931 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 30477 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 61140 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 107279 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 114934 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Інфляція в Україні вперше за понад шість років перевищила 22%. Овочі за рік подорожчали вдвічі

Інфляція в Україні вперше за понад шість років перевищила 22%. Овочі за рік подорожчали вдвічі

Київ • УНН

 • 144061 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Споживчі ціни у липні цього року в Україні зросли на 22,2% у річному вимірі, прискорившись проти 21,5% місяцем раніше. Про це свідчать дані Держстатистики, повідомляє УНН.

Востаннє річна інфляція понад 22% фіксувалася у лютому 2016 року, або 6,5 роки тому.

Деталі

Інфляція на споживчому ринку в липні порівняно з червнем становила 0,7%, з початку року – 18,2%.

Базова інфляція в липні порівняно з червнем становила 1,2%, з початку року – 12,7%.

Як змінилися ціни на продукти та товари

У липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%, за рік - 28,9%.

Найбільше - на 8,7% - за місяць подорожчали яйця. На 5,1–1,1% зросли ціни на продукти переробки зернових, рис, свинину, сало, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, масло. Водночас на 5,4–1,9% подешевшали фрукти, яловичина та овочі.

При цьому за рік найбільше подорожчали овочі - удвічі (+101,6%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися за місяць на 1,3%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,8%.

Одяг і взуття подешевшали за місяць на 3,5%, зокрема, взуття – на 3,8%, одяг – на 3,2%.

Тарифи на комуналку

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у липні на 0,5% відбулося в основному через підвищення цін на прибирання сміття (+2,4%) та утримання і ремонт житла (+1,8%). Водночас, у річному вимірі тарифи на комуналку зросли на 3,6%.

Ціни на інші послуги

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я у липні на 0,5% відбулося передусім за рахунок здорожчання амбулаторних послуг на 1,4%. У річному вимірі зростання цін у галузі - на 13,6%.

На освіту за місяць ціни майже не змінилися (+0,1%), у річному вимірі - зростання на 16,1%.

Ціни на транспорт за місяць знизилися на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,4%. Водночас на 2,9% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,1%, що пов’язано з подорожчанням мобільного зв’язку на 4,1% і поштових послуг на 2,6%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Унаслідок ефектів війни інфляція в Україні, за прогнозом Нацбанку, перевищить 30% цього року, але в наступні роки сповільниться. При цьому повернення інфляції на довоєнний рівень очікується не раніше кінця 2024 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$263.73
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95