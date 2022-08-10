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Инфляция в Украине впервые за больше чем шесть лет превысила 22%. Овощи за год подорожали вдвое

Киев • УНН

 • 144056 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Потребительские цены в июле этого года в Украине выросли на 22,2% в годовом исчислении, ускорившись против 21,5% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, сообщает УНН.

Последний раз годовая инфляция более 22% фиксировалась в феврале 2016 года, или 6,5 года назад.

Детали

Инфляция на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем составила 0,7%, с начала года – 18,2%.

Базовая инфляция в июле по сравнению с июнем составляла 1,2%, с начала года – 12,7%.

Как изменились цены на продукты и товары

В июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%, за год – 28,9%.

Больше всего – на 8,7% – за месяц подорожали яйца. На 5,1–1,1% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, свинину, сало, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, масло. В то же время на 5,4–1,9% подешевели фрукты, говядина и овощи.

При этом за год больше всего подорожали овощи – вдвое (+101,6%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились за месяц на 1,3%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,8%, алкогольные напитки – на 0,8%.

Одежда и обувь подешевели за месяц на 3,5%, в частности, обувь – на 3,8%, одежда – на 3,2%.

Тарифы на коммуналку

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в июле на 0,5% произошло в основном из-за повышения цен на уборку мусора (+2,4%) и содержание и ремонт жилья (+1,8 %). В то же время, в годовом измерении тарифы на коммуналку выросли на 3,6%.

Цены на другие услуги

Повышение цен в сфере здравоохранения в июле на 0,5% произошло прежде всего за счет удорожания амбулаторных услуг на 1,4%. В годовом измерении рост цен в отрасли – на 13,6%.

На образование за месяц цены почти не изменились (+0,1%), в годовом измерении – рост на 16,1%.

Цены на транспорт за месяц снизились на 0,3% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 4,4%. В то же время, на 2,9% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте.

В сфере связи цены выросли на 2,1%, что связано с удорожанием мобильной связи на 4,1% и почтовых услуг на 2,6%.

Добавим, данные указаны без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

В результате эффектов войны инфляция в Украине, по прогнозу Нацбанка, превысит 30% в этом году, но в последующие годы замедлится. При этом возврат инфляции на довоенный уровень ожидается не ранее конца 2024 года.

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