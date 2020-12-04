Інфекціоніст: смертність від COVID-19 в Україні "помолодшала"

“(...) зараз спостерігаємо в клініці у нас явні тенденції до підвищення захворюваності у більш молодих осіб, і до підвищення смертності у цих молодих осіб. Ви побачите через кілька тижнів, коли ця статистика трішечки підтягнеться, ви побачите, що у нас смертність у віці до 60 років, швидше за все, виросте, і ми це бачимо по клініці”, - розповіла Голубовська.

Вона зазначила, що подібні тенденції лікарі-клініцисти спостерігають раніше, ніж вони відображаються в офіційній статистиці.

“Це дуже небезпечна тенденція і дуже погана. Тому що цифри, які нам показують, хворих — ми з вами не знаємо, що це за цифра: скільки там безсимптомних — просто з позитивним тестом, скільки там малосимптомних, скільки там легкого перебігу (хвороби — ред.), середнього, тяжкого. Я вважаю, що потрібно аналізувати, і я думаю це буде зроблено”, - вважає лікар.

Вона зазначила, що з усіх киснезалежних пацієнтів реанімаційного втручання можуть потребувати до 20-25%.

Нагадаємо, станом на 4 грудня, в Україні зафіксовано 787 тисяч випадків інфікування коронавірусом, за минулу добу було виявлено 15 131 новий випадок. Загальна кількість летальних випадків — 13 195.