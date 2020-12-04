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Инфекционист: смертность от COVID-19 в Украине "помолодела"

Инфекционист: смертность от COVID-19 в Украине "помолодела"

Киев  •  УНН

 • 29065 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В последнее время уровень заболеваемости COVID-19 вырос среди людей в возрасте до 60 лет. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

“(...) сейчас наблюдаем в клинике у нас явные тенденции к повышению заболеваемости у более молодых лиц, и к повышению смертности у этих молодых лиц. Вы увидите через несколько недель, когда эта статистика немножечко подтянется, вы увидите, что у нас смертность в возрасте до 60 лет, скорее всего, вырастет, и мы это видим по клинике”, — рассказала Голубовская.

Она отметила, что подобные тенденции врачи-клиницисты наблюдают раньше, чем они отображаются в официальной статистике.

“Это очень опасная тенденция и очень нехорошая. Потому что цифры, которые нам показывают, заболевших — мы с вами не знаем, что это за цифра: сколько там бессимптомных — просто с позитивным тестом, сколько там малосимптомных, сколько там легкого течения (болезни — ред.), среднего, тяжелого. Я считаю, что нужно анализировать, и я думаю это будет сделано”, — считает врач.

Она отметила, что из всех кислородозависимых пациентов реанимационного вмешательства могут потребовать до 20-25%.

Напомним, на 4 декабря, в Украине зафиксировано 787 тысяч случаев инфицирования коронавируса, за прошедшие сутки было выявлено 15 131 новый случай. Общее количество летальных случаев — 13 195.

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