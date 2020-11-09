Інфекціоніст розповіла, чи потрібно носити рукавички під час пандемії

“Це не обов'язково(носіння рукавичок - ред.). Це, скоріше психологічний момент для людини. Але рукавички потрібно обробляти точно так само, як і руки. Тому, зайвий раз викликати, особливо в осіб з якими-небудь алергіями, різними екземами, абсолютно необов'язково. Просто потрібно менше протягувати руки до обличчя””, - заявила Голубовська.

Нагадаємо, що Голубовська розповіла, коли можливе посилення обмежувальних заходів через COVID-19.

Додамо, що в Україні на 8 годину 9 листопада зафіксовано вже 469 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 8,6 тисячі.