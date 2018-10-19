Індонезію знову сколихнув землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,4. Осередок землетрусу знаходився на глибині 57,5 км. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Геологічної служби США.
"В Індонезії в провінції Папуа в 164 кілометрах від Абепуре стався землетрус магнітудою 5,4. Осередок землетрусу знаходився на глибині 57,5 км. Землетрус стався о 5:55 за всесвітнім координованим часом", - сказано в повідомленні.
Інформації про жертви і пошкодження поки не надходило.
Нагадаємо, вчора в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в провінції Аче на острові Суматра.
28 вересня на Суматрі стався землетрус магнітудою 7,5. Число жертв стихії досягло 2091.
Найбільш руйнівний землетрус в Індонезії стався 26 грудня 2004 року. Жертвами підземних поштовхів магнітудою 9,1 і викликаного ними цунамі стали 230 тисяч осіб.