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Індонезію знову сколихнув землетрус

Індонезію знову сколихнув землетрус

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,4. Осередок землетрусу знаходився на глибині 57,5 км. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Геологічної служби США.

"В Індонезії в провінції Папуа в 164 кілометрах від Абепуре стався землетрус магнітудою 5,4. Осередок землетрусу знаходився на глибині 57,5 км. Землетрус стався о 5:55 за всесвітнім координованим часом", - сказано в повідомленні.

Інформації про жертви і пошкодження поки не надходило.

Нагадаємо, вчора в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в провінції Аче на острові Суматра.

28 вересня на Суматрі стався землетрус магнітудою 7,5. Число жертв стихії досягло 2091.

Найбільш руйнівний землетрус в Індонезії стався 26 грудня 2004 року. Жертвами підземних поштовхів магнітудою 9,1 і викликаного ними цунамі стали 230 тисяч осіб.

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