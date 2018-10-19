Индонезию опять всколыхнуло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Очаг землетрясения находился на глубине 57, 5 км. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Геологической службы США.
"В Индонезии в провинции Папуа в 164 километрах от Абепуре произошло землетрясение магнитудой 5,4. Очаг землетрясения находился на глубине 57, 5 км. Землетрясение произошло в 5:55 по всемирному координированному времени", - сказано в сообщении.
Информации о жертвах и повреждениях пока не поступало.
Напомним, вчера в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Аче на острове Суматра.
28 сентября на Суматре произошло землетрясение магнитудой 7,5. Число жертв стихии достигло 2091.
Наиболее разрушительное землетрясение в Индонезии произошло 26 декабря 2004 года. Жертвами подземных толчков магнитудой 9,1 и вызванного ими цунами стали 230 тысяч человек.