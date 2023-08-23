Індійській модуль успішно приземлився на Місяці

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"Індійська місячна місія "Чандраян-3" здійснила успішну м'яку посадку біля Південного полюса Місяця, просуваючи Індію до елітного космічного клубу", - пише видання.

Як зазначається, Індія стала першою країною, що висадилася поблизу Південного полюса, який став новим популярним місцем призначення з того часу, як на Місяці виявили сліди води.

"Приземлення сталося о 18:04 (15:34 за київським часом - ред.) під бурхливі оплески в воєнній кімнаті космічного агентства ISRO. Соцмережі заполонили вітальні повідомлення", - вказує видання.

Як повідомляється, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який приєднався до заходу онлайн із Південної Африки, де він бере участь у саміті БРІКС, сказав: "Цей момент дорогоцінний та безпрецедентний. Цей момент повідомляє про перемогу нової Індії. Цей момент – це сила 1,4 мільярда серцебиттів".

"Індія досягла незвіданого Південного полюса Місяця завдяки завзятій праці та таланту наших вчених… Наша місячна місія також ґрунтується на людиноцентричному підході, тому успіх належить всьому людству. Це допоможе місіям на Місяць за допомогою інші країни в майбутньому", - додав він.

Протягом наступних 14 днів, що еквівалентно одному місячному дню, місяцехід "Праг'ян" (Pragyan Rover) відправлятиме зображення та дані з поверхні Місяця. Через 14 днів його активність, швидше за все, сповільниться з огляду на те, що він живиться від сонячних батарей, зазначає видання.

Захід транслювався у прямому ефірі по всій країні.

Доповнення

Місячний посадковий модуль було запущено 14 липня на важкій ракеті-носія LVM 3. Він був виведений на місячну орбіту 5 серпня. Посадковий модуль "Вікрам" (Vikram) названо на честь Вікрама Сарабхая, якого багато хто вважає батьком індійської космічної програми.

Це сталося після провалу російської місії на Місяць.

Після місії на Місяць у ISRO заплановано кілька проектів, у тому числі місія з вивчення Сонця та програма пілотованих космічних польотів "Гаган'ян" (Gaganyaan). "Адітья" (Aditya-L1), перша індійська космічна обсерваторія з вивчення Сонця, готується до запуску, швидше за все, першого тижня вересня.