Індійській модуль успішно приземлився на Місяці

ukru
29 березня, 17:57 • 272471 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 362540 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301389 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336471 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301435 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220253 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204937 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164537 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535691 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175513 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79670 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83659 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51061 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53660 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56641 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392853 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535691 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569183 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566215 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466075 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205226 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 362540 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175260 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166164 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137066 перегляди
Актуальне
Індійській модуль успішно приземлився на Місяці

Індійській модуль успішно приземлився на Місяці

Київ • УНН

 • 1203384 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Індійській модуль у межах місії "Чандраян-3" (Chandrayaan-3) приземлився на Місяці, зробивши Індію першою країною, що висадилася поблизу Південного полюса природного супутника Землі, повідомляє NDTV, передає УНН.

Деталі

"Індійська місячна місія "Чандраян-3" здійснила успішну м'яку посадку біля Південного полюса Місяця, просуваючи Індію до елітного космічного клубу", - пише видання.

Як зазначається, Індія стала першою країною, що висадилася поблизу Південного полюса, який став новим популярним місцем призначення з того часу, як на Місяці виявили сліди води.

"Приземлення сталося о 18:04 (15:34 за київським часом - ред.) під бурхливі оплески в воєнній кімнаті космічного агентства ISRO. Соцмережі заполонили вітальні повідомлення", - вказує видання.

Як повідомляється, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який приєднався до заходу онлайн із Південної Африки, де він бере участь у саміті БРІКС, сказав: "Цей момент дорогоцінний та безпрецедентний. Цей момент повідомляє про перемогу нової Індії. Цей момент – це сила 1,4 мільярда серцебиттів".

"Індія досягла незвіданого Південного полюса Місяця завдяки завзятій праці та таланту наших вчених… Наша місячна місія також ґрунтується на людиноцентричному підході, тому успіх належить всьому людству. Це допоможе місіям на Місяць за допомогою інші країни в майбутньому", - додав він.

Протягом наступних 14 днів, що еквівалентно одному місячному дню, місяцехід "Праг'ян" (Pragyan Rover) відправлятиме зображення та дані з поверхні Місяця. Через 14 днів його активність, швидше за все, сповільниться з огляду на те, що він живиться від сонячних батарей, зазначає видання.

Захід транслювався у прямому ефірі по всій країні.

Доповнення

Місячний посадковий модуль було запущено 14 липня на важкій ракеті-носія LVM 3. Він був виведений на місячну орбіту 5 серпня. Посадковий модуль "Вікрам" (Vikram) названо на честь Вікрама Сарабхая, якого багато хто вважає батьком індійської космічної програми.

Це сталося після провалу російської місії на Місяць.

Після місії на Місяць у ISRO заплановано кілька проектів, у тому числі місія з вивчення Сонця та програма пілотованих космічних польотів "Гаган'ян" (Gaganyaan). "Адітья" (Aditya-L1), перша індійська космічна обсерваторія з вивчення Сонця, готується до запуску, швидше за все, першого тижня вересня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Tesla
$263.83
Brent
$72.87
Bitcoin
$82,375.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.39
Ethereum
$1,808.04