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Индийский модуль успешно приземлился на Луне

Индийский модуль успешно приземлился на Луне

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Индийской модуль в рамках миссии "Чандраян-3" (Chandrayaan-3) приземлился на Луне, сделав Индию первой страной, высадившейся вблизи Южного полюса естественного спутника Земли, сообщает NDTV, передает УНН.

Детали

"Индийская лунная миссия "Чандраян-3" совершила успешную мягкую посадку у Южного полюса Луны, продвигая Индию в элитный космический клуб", - пишет издание.

Как отмечается, Индия стала первой страной, высадившейся вблизи Южного полюса, который стал новым популярным местом назначения с тех пор, как на Луне обнаружили следы воды.

"Приземление произошло в 18:04 (15:34 по киевскому времени - ред.) под бурные аплодисменты в военной комнате космического агентства ISRO. Соцсети заполонили поздравительные сообщения", - указывает издание.

Как сообщается, премьер-министр Индии Нарендра Моди, который присоединился к мероприятию онлайн из Южной Африки, где он участвует в саммите БРИКС, сказал: "Этот момент драгоценный и беспрецедентный. Этот момент сообщает о победе новой Индии. Этот момент – это сила 1,4 миллиарда сердцебиений".

"Индия достигла неизведанного Южного полюса Луны благодаря упорному труду и таланту наших ученых… Наша лунная миссия также основана на человекоцентрическом подходе, поэтому успех принадлежит всему человечеству. Это поможет миссиям на Луну других стран в будущем", - добавил он.

В течение следующих 14 дней, что эквивалентно одному лунному дню, луноход "Прагьян" (Pragyan Rover) будет отправлять изображения и данные с поверхности Луны. Через 14 дней его активность, скорее всего, замедлится ввиду того, что он питается от солнечных батарей, отмечает издание.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире по всей стране.

Дополнение

Лунный посадочный модуль был запущен 14 июля на тяжелой ракете-носителе LVM 3. Он был выведен на лунную орбиту 5 августа. Посадочный модуль "Викрам" (Vikram) назван в честь Викрама Сарабхая, которого многие считают отцом индийской космической программы.

Это произошло после провала российской миссии на Луну.

После миссии на Луну у ISRO запланировано несколько проектов, в том числе миссия по изучению Солнца и программа пилотируемых космических полётов "Гаганьян" (Gaganyaan). "Адитья" (Aditya-L1), первая индийская космическая обсерватория по изучению Солнца, готовится к запуску, скорее всего, в первую неделю сентября.

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