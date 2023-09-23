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Індійська організація космічних досліджень втратила зв’язок з власним місяцеходом

Індійська організація космічних досліджень втратила зв’язок з власним місяцеходом

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. В Індійській організації космічних досліджень (ISRO) заявили, що не можуть зв’язатися із місяцеходом Праг'ян після того, як перевели його у "сплячий режим", повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

У ISRO розповіли, що два тижні місяцехід збирав дані та знімки біля південного полюса Місяця. З настанням місячної ночі його було планово переведено у "сплячий режим".

В Індійській організації космічних досліджень планували, що коли зійде Сонце, орієнтовно 22 вересня, батареї місяцехода підзарядяться і модулі прокинуться, але цього не відбулось.

В ISRO зазначили, що допускають, що екстремальний холод місячної ночі критично пошкодив батареї. При цьому в організації наголосили, що будуть продовжувати спроби зв’язатися з місяцеходом.

Цитата

"Місія Чандраян-3: Були зроблені спроби встановити зв’язок із посадковим модулем "Вікрам" і марсоходом "Праг’ян", щоб з’ясувати стан їхнього пробудження. Наразі жодних сигналів від них не надходило. Зусилля щодо встановлення контакту триватимуть", - повідомили ISRO на своїй офіційній сторінці в X (Twitter) 

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