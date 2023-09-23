Индийская организация космических исследований потеряла связь с собственным луноходом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Индийской организации космических исследований (ISRO) заявили, что не могут связаться с луноходом Прагьян после того, как перевели его в "спящий режим", сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
В ISRO рассказали, что две недели луноход собирал данные и снимки у южного полюса Луны. С наступлением лунной ночи он был планово переведен в "спящий режим".
В Индийской организации космических исследований планировали, что когда взойдет Солнце, ориентировочно 22 сентября, батареи лунохода подзарядятся и модули проснутся, но этого не произошло.
В ISRO отметили, что допускают, что экстремальный холод лунной ночи критически повредил батареи. При этом в организации подчеркнули, что будут продолжать попытки связаться с луноходом.
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"Миссия Чандраян-3: Были предприняты попытки установить связь’с посадочным модулем "Викрам" и марсоходом "Прагьян", чтобы выяснить состояние их пробуждения. Пока никаких сигналов от них не поступало. Усилия по установлению контакта будут продолжаться", - сообщили ISRO на своей официальной странице в X (Twitter)
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