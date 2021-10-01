Індія вводить карантинні вимоги до громадян Великої Британії

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Це є реакцією на такі ж самі заходи, введені проти індіанців, які відвідують Велику Британію.

Індію роздратувало те, що хоча вакцина Оксфорд-АстраЗенека була визнана Британією, її версія, виготовлена ​​Інститутом сироватки Індії, була виключена.

Представник міністерства закордонних справ заявив, що починаючи з понеділка, всі британці, незалежно від їх статусу щеплення, повинні будуть пройти тест RT-PRC за 72 години до подорожі, ще один тест після прибуття до Індії та третій через вісім днів.

Їм також доведеться утримуватись на карантині вдома або за адресою призначення протягом 10 днів.

Нагадаємо

Міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія оголосив, що з жовтня країна знову експортуватиме вакцини проти коронавірусу.

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