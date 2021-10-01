Индия вводит карантинные требования к гражданам Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Индия объявила, что британцам придется пройти тест на Covid и пройти 10-дневный обязательный карантин, когда прибудут в страну. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Это является реакцией на те же меры, введенные против индейцев, посещающих Великобританию.
Индия раздражает то, что хотя вакцина Оксфорд-АстраЗенека была признана Великобританией, ее версия, изготовленная Институтом сыворотки Индии, была исключена.
Представитель министерства иностранных дел заявил, что начиная с понедельника, все британцы, независимо от их статуса прививки, должны будут пройти тест RT-PRC за 72 часа до путешествия, еще один тест по прибытии в Индию и третий через восемь дней.
Им также придется воздержаться на карантине дома или по адресу назначения в течение 10 дней.
Напомним
Министр здравоохранения Индии мансух Мандавия объявил , что с октября страна снова будет экспортировать вакцины против коронавируса.
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