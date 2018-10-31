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Індія успішно випробувала балістичну ракету Agni-1

Індія успішно випробувала балістичну ракету Agni-1

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Індії були проведені випробування балістичної ракети Agni-1, здатної нести ядерний заряд. Ракету “земля-земля”, яка може долати 700 км, запустили з узбережжя Індійського океану. Військове джерело повідомило The Times of India, що випробування пройшли успішно, інформує УНН.

Армія Індії вже отримала на озброєння Agni III — балістичну ракету середньої дальності нового покоління, здатну переносити вантаж вагою 1,5 т на відстань 3 тисяч км. Довжина цієї ракети, розробленої на основі Agni II, становить 17 м. Вона складається з двох ступенів діаметром 2 м. Раніше вага першої сходинки довжиною 7,7 м становила 32 т, а другого ступеня довжиною 3,3 м — 10 т. Пізніше маса балістичної ракети була скорочена до 22 т.

Agni-1 — це балістична ракета малого радіусу дії, розроблена DRDO Індії у рамках Програми розвитку інтегрованих керованих ракет. Це одноступенева ракета, розроблена після Каргільського конфлікту, щоб заповнити проміжок між 250-кілометровим діапазоном Prithvi-II і 2500-кілометровим діапазоном Agni II.

Як раніше інформував УНН, американські військові в п’ятницю, 26 жовтня, успішно збили тестову балістичну ракету середньої дальності в рамках випробування системи протиракетної оборони (ПРО) на бойових кораблях, яку вони розробляють спільно з Японією. Про це повідомляє офіційне видання Пентагону Stars and Stripes з посиланням на заяву Агентства протиракетної оборони США (Missile Defense Agency, MDA).

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