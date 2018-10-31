Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-1

Армия Индии уже получила на вооружение Agni III — баллистическую ракету средней дальности нового поколения, способную переносить груз весом 1,5 т на расстояние 3 тыс. км. Длина этой ракеты, разработанной на основе Agni II, составляет 17 м. Она состоит из двух ступеней диаметром 2 м. Ранее вес первой ступени длиной 7,7 м составлял 32 т, а второй ступени длиной 3,3 м — 10 т. Позднее масса баллистической ракеты была сокращена до 22 т.

Agni-1 — это баллистическая ракета малого радиуса действия, разработанная DRDO Индии в рамках Программы развития интегрированных управляемых ракет. Это одноступенчатая ракета, разработанная после Каргильской войны, чтобы заполнить промежуток между 250-километровым диапазоном Prithvi-II и 2500-километровым диапазоном Agni II.

Как ранее информировал УНН, американские военные в пятницу, 26 октября, успешно сбили тестовую баллистическую ракету средней дальности в рамках испытания системы противоракетной обороны (ПРО) на боевых кораблях, которую они разрабатывают совместно с Японией. Об этом сообщает официальное издание Пентагона Stars and Stripes со ссылкой на заявление Агентства противоракетной обороны США (Missile Defense Agency, MDA).