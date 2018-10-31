Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-1

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 11684 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108793 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116863 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155323 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148324 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138321 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129093 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174035 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118152 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141702 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-1

Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-1

Киев  •  УНН

 • 8105 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Индии были проведены испытания баллистической ракеты Agni-1, способной нести ядерный заряд. Ракету «земля-земля», которая может преодолевать 700 км, запустили с побережья Индийского океана. Военный источник сообщил The Times of India, что испытания прошли успешно, информирует УНН.

Армия Индии уже получила на вооружение Agni III — баллистическую ракету средней дальности нового поколения, способную переносить груз весом 1,5 т на расстояние 3 тыс. км. Длина этой ракеты, разработанной на основе Agni II, составляет 17 м. Она состоит из двух ступеней диаметром 2 м. Ранее вес первой ступени длиной 7,7 м составлял 32 т, а второй ступени длиной 3,3 м — 10 т. Позднее масса баллистической ракеты была сокращена до 22 т.

Agni-1 — это баллистическая ракета малого радиуса действия, разработанная DRDO Индии в рамках Программы развития интегрированных управляемых ракет. Это одноступенчатая ракета, разработанная после Каргильской войны, чтобы заполнить промежуток между 250-километровым диапазоном Prithvi-II и 2500-километровым диапазоном Agni II.

Как ранее информировал УНН, американские военные в пятницу, 26 октября, успешно сбили тестовую баллистическую ракету средней дальности в рамках испытания системы противоракетной обороны (ПРО) на боевых кораблях, которую они разрабатывают совместно с Японией. Об этом сообщает официальное издание Пентагона Stars and Stripes со ссылкой на заявление Агентства противоракетной обороны США (Missile Defense Agency, MDA).

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