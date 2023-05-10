Індія та Канада планують укласти торговий договір цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Індія та Канада мають на меті підписати початкову угоду цього року для збільшення торгівлі та розширення інвестицій, одночасно встановлюючи механізм вирішення суперечок, повідомило видання Reuters, пише УНН.
Деталі
Міністр торгівлі та промисловості Індії Піюш Гоял зустрівся зі своєю канадською колегою Мері Нг в Оттаві в понеділок разом із лідерами бізнесу. Вони зазначили, що цього року хотіли б завершити роботу над меморандумом про взаєморозуміння.
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«Угода EPTA (Early Progress Trade Agreement) охоплюватиме, серед іншого, зобов'язання високого рівня щодо товарів, послуг, інвестицій, правил походження, санітарних і фітосанітарних заходів, технічних бар'єрів у торгівлі та врегулювання спорів», – йдеться у спільній заяві.
Як очікується, Нг відвідає Індію у жовтні із торговельною делегацією.
Доповнення
Минулого року дві країни відновили переговори щодо всеосяжної угоди про економічне партнерство. За оцінками індійського уряду, запропонована всеосяжна торгова угода може збільшити двосторонню торгівлю до 6,5 мільярдів доларів.
Понад 600 канадських компаній і організацій представлені в Індії. Двосторонні комерційні відносини між двома країнами оцінюються в 100 мільярдів доларів, що включає 70 мільярдів доларів канадських портфельних інвестицій в Індію, згідно з індійськими даними. Двостороння торгівля товарами між Канадою та Індією зросла до 8,2 мільярда доларів у 2022 році, що на 25% більше, ніж роком раніше.
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