Індія та Канада планують укласти торговий договір цього року

ukru
Ексклюзив
08:30 • 14219 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 28231 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 46310 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 286107 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 385303 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 313908 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 346566 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308799 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223678 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207106 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 45208 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 45857 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 28999 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 44319 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 26360 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 46337 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 405020 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 547516 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 579941 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 576656 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 7885 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 26360 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 210120 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 385309 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 179471 перегляди
Актуальне
Індія та Канада планують укласти торговий договір цього року

Індія та Канада планують укласти торговий договір цього року

Київ • УНН

 • 803190 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Індія та Канада мають на меті підписати початкову угоду цього року для збільшення торгівлі та розширення інвестицій, одночасно встановлюючи механізм вирішення суперечок, повідомило видання Reuters, пише УНН

Деталі

Міністр торгівлі та промисловості Індії Піюш Гоял зустрівся зі своєю канадською колегою Мері Нг в Оттаві в понеділок разом із лідерами бізнесу. Вони зазначили, що цього року хотіли б завершити роботу над меморандумом про взаєморозуміння.

Цитата

«Угода EPTA (Early Progress Trade Agreement) охоплюватиме, серед іншого, зобов'язання високого рівня щодо товарів, послуг, інвестицій, правил походження, санітарних і фітосанітарних заходів, технічних бар'єрів у торгівлі та врегулювання спорів», – йдеться у спільній заяві.

Як очікується, Нг відвідає Індію у жовтні із торговельною делегацією.

Доповнення

Минулого року дві країни відновили переговори щодо всеосяжної угоди про економічне партнерство. За оцінками індійського уряду, запропонована всеосяжна торгова угода може збільшити двосторонню торгівлю до 6,5 мільярдів доларів.

Понад 600 канадських компаній і організацій представлені в Індії. Двосторонні комерційні відносини між двома країнами оцінюються в 100 мільярдів доларів, що включає 70 мільярдів доларів канадських портфельних інвестицій в Індію, згідно з індійськими даними. Двостороння торгівля товарами між Канадою та Індією зросла до 8,2 мільярда доларів у 2022 році, що на 25% більше, ніж роком раніше.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 120 000 страйкуючих робітників досягли попередньої домовленості з урядом Канади

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.32
Bitcoin
$81,898.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,155.00
Ethereum
$1,795.93