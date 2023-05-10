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13 марта, 19:26 • 51118 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106031 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108388 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108500 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102167 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96595 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110602 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131511 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Индия и Канада планируют заключить торговый договор в этом году

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Индия и Канада имеют целью подписать первоначальное соглашение в этом году для увеличения торговли и расширения инвестиций, одновременно устанавливая механизм разрешения споров, сообщило издание Reuters, пишет УНН

Детали

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял встретился со своей канадской коллегой Мэри Нг в Оттаве в понедельник вместе с лидерами бизнеса. Они отметили, что в этом году хотели бы завершить меморандум о взаимопонимании.

Цитата

«Соглашение EPTA (Early Progress Trade Agreement) будет охватывать, среди прочего, обязательства высокого уровня в отношении товаров, услуг, инвестиций, правил происхождения, санитарных и фитосанитарных мер, технических барьеров в торговле и урегулирования споров», – говорится в совместном заявлении.

Как ожидается, Нг посетит Индию в октябре с торговой делегацией.

Дополнение

В прошлом году две страны возобновили переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве. По оценкам индийского правительства, предлагаемое всеобъемлющее торговое соглашение может увеличить двустороннюю торговлю до 6,5 миллиарда долларов.

Более 600 канадских компаний и организаций представлены в Индии. Двусторонние коммерческие отношения между двумя странами оцениваются в 100 миллиардов долларов, что включает 70 миллиардов долларов канадских портфельных инвестиций в Индию, согласно индийским данным. Двусторонняя торговля товарами между Канадой и Индией выросла до 8,2 миллиарда долларов в 2022 году, что на 25% больше, чем годом ранее.

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