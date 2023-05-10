Индия и Канада планируют заключить торговый договор в этом году

Детали

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял встретился со своей канадской коллегой Мэри Нг в Оттаве в понедельник вместе с лидерами бизнеса. Они отметили, что в этом году хотели бы завершить меморандум о взаимопонимании.

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«Соглашение EPTA (Early Progress Trade Agreement) будет охватывать, среди прочего, обязательства высокого уровня в отношении товаров, услуг, инвестиций, правил происхождения, санитарных и фитосанитарных мер, технических барьеров в торговле и урегулирования споров», – говорится в совместном заявлении.

Как ожидается, Нг посетит Индию в октябре с торговой делегацией.

Дополнение

В прошлом году две страны возобновили переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве. По оценкам индийского правительства, предлагаемое всеобъемлющее торговое соглашение может увеличить двустороннюю торговлю до 6,5 миллиарда долларов.

Более 600 канадских компаний и организаций представлены в Индии. Двусторонние коммерческие отношения между двумя странами оцениваются в 100 миллиардов долларов, что включает 70 миллиардов долларов канадских портфельных инвестиций в Индию, согласно индийским данным. Двусторонняя торговля товарами между Канадой и Индией выросла до 8,2 миллиарда долларов в 2022 году, что на 25% больше, чем годом ранее.

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