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Індія подовжила карантин до кінця травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Жорсткі обмеження з метою недопущення поширення коронавірусу в Індії знову подовжено. Згідно з поширеною у неділю, 17 травня, заявою МВС Індії, нинішній локдаун триватиме в цій країні до 31 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.

Індія подовжила карантин до кінця травня

"Заходи щодо стримування поширення COVID-19 триватимуть", - йдеться заяві.

Школи, місця проведення релігійних заходів, торговельні центри, кінотеатри і спортзали й надалі залишатимуться закритими, пояснюється в заяві відомства. Крім того, подовжено чинність заборон на організацію великих зібрань людей з метою проведення релігійних і спортивних заходів.

Так само поки що не буде відновлюватися рух потягів міського метрополітену. Тимчасова заборона на внутрішні й міжнародні авіаперевезення теж зберігатиметься, сказано в повідомленні. Дія нічної комендантської години, що обмежує пересування населення з 19:00 до 7:00, за винятком основних послуг, триватиме.

Водночас тепер ресторанам буде дозволено працювати для обслуговування клієнтів на виніс. Крім того, дозволено проводити заходи в спортивних комплексах і на стадіонах - однак без глядачів. Також влада дозволила поновити міжміське автобусне сполучення та автобусні рейси між штатами. Також дозволено користуватися іншими видами автомобільного пасажирського транспорту. Утім, тут все віддано на розсуд окремих штатів і регіонів.

Нагадаємо, Україна отримала від Індії 30 тисяч противірусних таблеток.

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