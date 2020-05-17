Индия продлила карантин до конца мая

"Меры по сдерживанию распространения COVID-19 будут продолжаться", - говорится в заявлении.

Школы, места проведения религиозных мероприятий, торговые центры, кинотеатры и спортзалы и в дальнейшем оставаться закрытыми, объясняется в заявлении ведомства. Кроме того, продлен силу запретов на организацию крупных собраний людей с целью проведения религиозных и спортивных мероприятий.

Так же пока не будет восстанавливаться движение поездов городского метрополитена. Временный запрет на внутренние и международные авиаперевозки тоже будет сохраняться, говорится в сообщении. Действие ночной комендантский час, что ограничивает передвижение населения с 19:00 до 7:00, за исключением основных услуг, будет продолжаться.

В то же время теперь ресторанам будет разрешено работать для обслуживания клиентов на вынос. Кроме того, разрешено проводить мероприятия в спортивных комплексах и на стадионах - но без зрителей. Также власти разрешили возобновить междугороднее автобусное сообщение и автобусные рейсы между штатами. Также разрешено пользоваться другими видами автомобильного пассажирского транспорта. Впрочем, здесь все отдано на усмотрение отдельных штатов и регионов.

Напомним, Украина получила от Индии 30 тыс. противовирусных таблеток.