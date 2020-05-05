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Україна отримала від Індії 30 тисяч противірусних таблеток

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Індія передала Україні партію з 30 тисяч таблеток противірусного препарату, а також вакцини від тифу, холери і малярії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Україна отримала від Індії 30 тисяч противірусних таблеток

“Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно отримав від посла Республіки Індія Партха Сатпатхі партію препарату з гідроксихлорохіном, яку уряд Індії передав Україні в якості гуманітарної допомоги для боротьби з пандемією коронавірусу”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подальший розподіл партії у 30 тисяч таблеток серед українських медичних закладів та контроль їхнього застосування буде здійснювати МОЗ.

“Сторони особливо відзначили, що взаємодія України та Індії у фармацевтичній галузі демонструє високу динаміку зростання. Крім того, у складі індійської гуманітарної допомоги до України прибула також партія вакцин від тифу, менінгіту, холери і малярії, призначених для українського миротворчого контингенту в Конго”, — повідомили в МЗС.

Окрім того, уряд Індії також надав спеціальний дозвіл на комерційне придбання гідроксихлорохіну для потреб МОЗ України.

Нагадаємо, в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу “Гратеціано”.

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