Україна отримала від Індії 30 тисяч противірусних таблеток
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Індія передала Україні партію з 30 тисяч таблеток противірусного препарату, а також вакцини від тифу, холери і малярії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
“Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно отримав від посла Республіки Індія Партха Сатпатхі партію препарату з гідроксихлорохіном, яку уряд Індії передав Україні в якості гуманітарної допомоги для боротьби з пандемією коронавірусу”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подальший розподіл партії у 30 тисяч таблеток серед українських медичних закладів та контроль їхнього застосування буде здійснювати МОЗ.
“Сторони особливо відзначили, що взаємодія України та Індії у фармацевтичній галузі демонструє високу динаміку зростання. Крім того, у складі індійської гуманітарної допомоги до України прибула також партія вакцин від тифу, менінгіту, холери і малярії, призначених для українського миротворчого контингенту в Конго”, — повідомили в МЗС.
Окрім того, уряд Індії також надав спеціальний дозвіл на комерційне придбання гідроксихлорохіну для потреб МОЗ України.
Нагадаємо, в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу “Гратеціано”.