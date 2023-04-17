Індія та росія обговорюють угоду про вільну торгівлю в рамках активізації відносин

Переговори знаменують собою активізацію економічних відносин між двома країнами, незважаючи на заклики Заходу до Індії поступово дистанціюватися від свого основного постачальника зброї, росії, у зв'язку з її вторгненням в Україну. Імпорт Індії з росії збільшився більш ніж вчетверо до 46,33 мільярда доларів за останній фінансовий рік, в основному за рахунок нафти.

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"Особливу увагу ми приділяємо питанням взаємного доступу продукції на ринки наших країн. Разом з Євразійською економічною комісією ми розраховуємо на активізацію переговорів щодо угоди про вільну торгівлю з Індією", - заявив в Нью-Делі віце-прем'єр рф денис мантуров, який також є міністром торгівлі.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що пандемія COVID порушила обговорення зони вільної торгівлі (FTA) між Індією та Євразійським економічним союзом, очолюваним росією, і що він сподівається, що "наші колеги зрозуміють це... тому що ми дійсно віримо, що це зробить реальну різницю в наших торговельних відносинах".

мантуров сказав, що матеріали та обладнання для будівництва доріг, а також хімічна і фармацевтична продукція мають попит у росії, і "я впевнений, що це створить можливості для індійських компаній збільшити свої поставки в росію". Джайшанкар сказав, що індійський бізнес може отримати вигоду з російських технологій, і що Нью-Делі працює над усуненням проблем із платежами, сертифікацією та логістикою.

мантуров також заявив, що росія розгляне питання щодо розширення використання "національних валют і валют дружніх країн".

Це оголошення було зроблено в той час, коли Нью-Делі також веде переговори про FTA з Великою Британією, Європейським союзом і Радою співробітництва країн Перської затоки.

Доповнення

росія потенційно прагне імпортувати з Індії понад 500 товарів для ключових секторів, включно з автомобілями, літаками і поїздами, з огляду на те, що західні санкції, запроваджені через воєнні дії росії в Україні, підірвали її здатність підтримувати роботу основних галузей промисловості.

Нью-Делі відкрито не критикував російське вторгнення і закликав до мирного врегулювання конфлікту шляхом діалогу. Двостороння російсько-індійська торгівля зростала в міру розвитку війни.

москва, яка традиційно була головним постачальником військової техніки для Індії, минулого місяця витіснила Ірак і стала найбільшим постачальником сирої нафти в Індію. До війни, що почалася у лютому минулого року, Індія дуже мало закуповувала нафту в росії.

Зусилля кремля щодо покращення торгівлі з Індією є частиною його стратегії, спрямованої на те, щоб допомогти уникнути впливу західних санкцій за рахунок розширення торгівлі з азіатськими гігантами, включаючи Китай. москва також намагається нарощувати або підтримувати співпрацю з іншими країнами Південної Азії, зовсім недавно погодившись зробити платежі в юанях за будівництво атомної електростанції в Бангладеш та обговорюючи пільговий експорт нафти до Пакистану.