Индия и россия обсуждают соглашение о свободной торговле в рамках активизации отношений

Переговоры знаменуют собой активизацию экономических отношений между двумя странами, несмотря на призывы Запада к Индии постепенно дистанцироваться от своего основного поставщика оружия, россии, в связи с ее вторжением в Украину. Импорт Индии из россии увеличился более чем вчетверо до 46,33 миллиарда долларов за последний финансовый год, в основном за счет нефти.

Детали

"Особое внимание мы уделяем вопросам взаимного доступа продукции на рынки наших стран. Вместе с Евразийской экономической комиссией мы рассчитываем на активизацию переговоров по соглашению о свободной торговле с Индией", - заявил в Нью-Дели вице-премьер рф денис мантуров, который также является министром торговли.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что пандемия COVID нарушила обсуждение зоны свободной торговли (FTA) между Индией и Евразийским экономическим союзом, возглавляемым россией, и что он надеется, что "наши коллеги поймут это... потому что мы действительно верим, что это сделает реальную разницу в наших торговых отношениях".

мантуров сказал, что материалы и оборудование для строительства дорог, а также химическая и фармацевтическая продукция пользуются спросом в россии, и "я уверен, что это создаст возможности для индийских компаний увеличить свои поставки в россию". Джайшанкар сказал, что индийский бизнес может извлечь выгоду из российских технологий, и что Нью-Дели работает над устранением проблем с платежами, сертификацией и логистикой.

мантуров также заявил, что россия рассмотрит вопрос о расширении использования "национальных валют и валют дружественных стран".

Это объявление было сделано в то время, когда Нью-Дели также ведет переговоры о FTA с Великобританией, Европейским союзом и Советом сотрудничества стран Персидского залива.

Дополнение

россия потенциально стремится импортировать из Индии более 500 товаров для ключевых секторов, включая автомобили, самолеты и поезда, учитывая, что западные санкции, введенные из-за военных действий россии в Украине, подорвали ее способность поддерживать работу основных отраслей промышленности.

Нью-Дели открыто не критиковал российское вторжение и призывал к мирному урегулированию конфликта путем диалога. Двусторонняя российско-индийская торговля росла по мере развития войны.

москва, которая традиционно была главным поставщиком военной техники для Индии, в прошлом месяце вытеснила Ирак и стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию. До войны, начавшейся в феврале прошлого года, Индия очень мало закупала нефть у россии.

Усилия кремля по улучшению торговли с Индией являются частью его стратегии, направленной на то, чтобы помочь избежать влияния западных санкций за счет расширения торговли с азиатскими гигантами, включая Китай. москва также пытается наращивать или поддерживать сотрудничество с другими странами Южной Азии, совсем недавно согласившись сделать платежи в юанях за строительство атомной электростанции в Бангладеш и обсуждая льготный экспорт нефти в Пакистан.