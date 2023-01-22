Пакистан платитиме "валютою дружніх країн" за російські енергоносії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Пакистан і росія домовилися завершити процес експорту нафти і газу до кінця березня, при цьому Ісламабад платитиме "валютою дружніх країн" замість доларів США. Про це пише агентство Reuters, інформує УНН.
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Міністр енергетики росії микола шульгін заявив, що дві країни також домовилися вивчити додаткові напрями співпраці.
"Ми обговорили фінансово-банківську співпрацю і домовилися, що розрахунки будуть проводитися у валютах дружніх країн", - сказав він, не вдаючись до подробиць.
Коментарі шульгіна прозвучали на пресконференції разом із федеральним міністром економіки Пакистану Аязом Садіком.
У спільній заяві йдеться, що обидві сторони скористалися можливістю, щоб підтвердити свою прихильність до міцних і всеосяжних економічних відносин.
Восьма сесія Пакистано-російської міжурядової комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва пройшла 18-20 січня в Ісламабаді під головуванням Садика та шульгіна. На сесії були присутні делегати високого рівня, зокрема міністри та офіційні особи з обох сторін.
Згідно з заявою, після досягнення консенсусу з технічних специфікацій Ісламабад та Москва також домовилися про те, що угода з торгівлі нафтою та газом буде структурована таким чином, щоб мати взаємну економічну вигоду для обох країн, і процес буде завершено до березня.
Дві країни також домовилися про роботу над "Комплексним планом газової інфраструктури для енергетичного співробітництва", який стане основою для майбутньої роботи та завершиться у 2023 році.
Обидві країни підтвердили свою прихильність до реалізації проекту газопроводу "Пакстрім" як одного зі стовпів "Комплексного плану газової інфраструктур" і домовилися про постачання російської сирої нафти та нафтопродуктів до Пакистану, при цьому технічні деталі мають бути остаточно узгоджені у березні.
Додамо
Пакистан і росія підписали дві угоди у 2015 та 2021 роках про будівництво трубопроводу вартістю 2,5 мільярда доларів, який мав розпочатися минулого року, але не міг бути запущений через глобальні санкції проти Москви.
Пакистан бореться з зростаючими потребами в енергії, в основному в нафті та газі, а також з дефіцитом рахунку поточних операцій, що зростає, через платежі за нафту.