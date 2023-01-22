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Пакистан платитиме "валютою дружніх країн" за російські енергоносії

Київ • УНН

 • 1238305 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Пакистан і росія домовилися завершити процес експорту нафти і газу до кінця березня, при цьому Ісламабад платитиме "валютою дружніх країн" замість доларів США. Про це пише агентство Reuters, інформує УНН.

Пакистан платитиме "валютою дружніх країн" за російські енергоносії

Деталі

Міністр енергетики росії микола шульгін заявив, що дві країни також домовилися вивчити додаткові напрями співпраці.

"Ми обговорили фінансово-банківську співпрацю і домовилися, що розрахунки будуть проводитися у валютах дружніх країн", - сказав він, не вдаючись до подробиць.

Коментарі шульгіна прозвучали на пресконференції разом із федеральним міністром економіки Пакистану Аязом Садіком.

У спільній заяві йдеться, що обидві сторони скористалися можливістю, щоб підтвердити свою прихильність до міцних і всеосяжних економічних відносин.

Восьма сесія Пакистано-російської міжурядової комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва пройшла 18-20 січня в Ісламабаді під головуванням Садика та шульгіна. На сесії були присутні делегати високого рівня, зокрема міністри та офіційні особи з обох сторін.

Згідно з заявою, після досягнення консенсусу з технічних специфікацій Ісламабад та Москва також домовилися про те, що угода з торгівлі нафтою та газом буде структурована таким чином, щоб мати взаємну економічну вигоду для обох країн, і процес буде завершено до березня.

Дві країни також домовилися про роботу над "Комплексним планом газової інфраструктури для енергетичного співробітництва", який стане основою для майбутньої роботи та завершиться у 2023 році.

Обидві країни підтвердили свою прихильність до реалізації проекту газопроводу "Пакстрім" як одного зі стовпів "Комплексного плану газової інфраструктур" і домовилися про постачання російської сирої нафти та нафтопродуктів до Пакистану, при цьому технічні деталі мають бути остаточно узгоджені у березні.

Додамо

Пакистан і росія підписали дві угоди у 2015 та 2021 роках про будівництво трубопроводу вартістю 2,5 мільярда доларів, який мав розпочатися минулого року, але не міг бути запущений через глобальні санкції проти Москви.

Пакистан бореться з зростаючими потребами в енергії, в основному в нафті та газі, а також з дефіцитом рахунку поточних операцій, що зростає, через платежі за нафту.

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