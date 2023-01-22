Пакистан будет платить "валютой дружественных стран" за российские энергоносители
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Пакистан и россия договорились завершить процесс экспорта нефти и газа до конца марта, при этом Исламабад будет платить "валютой дружественных стран" вместо долларов США. Об этом пишет агентство Reuters, информирует УНН.
Детали
Министр энергетики россии николай шульгин заявил, что две страны также договорились изучить дополнительные направления сотрудничества.
"Мы обсудили финансово-банковское сотрудничество и договорились, что расчеты будут проводиться в валютах дружественных стран", - сказал он, не вдаваясь в подробности.
Комментарии шульгина прозвучали на пресс-конференции вместе с федеральным министром экономики Пакистана Аязом Садиком.
В совместном заявлении говорится, что обе стороны воспользовались возможностью, чтобы подтвердить свою приверженность прочным и всеобъемлющим экономическим отношениям.
Восьмая сессия Пакистано-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошла 18-20 января в Исламабаде под председательством Садыка и шульгина. На сессии присутствовали делегаты высокого уровня, в том числе министры и официальные лица с обеих сторон.
Согласно заявлению, после достижения консенсуса по техническим спецификациям Исламабад и Москва также договорились о том, что соглашение по торговле нефтью и газом будет структурировано таким образом, чтобы иметь взаимную экономическую выгоду для обеих стран, и процесс будет завершен к марту.
Две страны также договорились о работе над "Комплексным планом газовой инфраструктуры для энергетического сотрудничества", который станет основой для будущей работы и будет завершен в 2023 году.
Обе страны подтвердили свою приверженность реализации проекта газопровода "Пакстрим" как одного из столпов "Комплексного плана газовой инфраструктуры" и договорились о поставках российской сырой нефти и нефтепродуктов в Пакистан, при этом технические детали должны быть окончательно согласованы в марте.
Добавим
Пакистан и россия подписали два соглашения в 2015 и 2021 годах о строительстве трубопровода стоимостью 2,5 миллиарда долларов, который должен был начаться в прошлом году, но не мог быть запущен из-за глобальных санкций против Москвы.
Пакистан борется с растущими потребностями в энергии, в основном в нефти и газе, а также с растущим дефицитом счета текущих операций из-за платежей за нефть.