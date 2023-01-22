Пакистан будет платить "валютой дружественных стран" за российские энергоносители

Детали

Министр энергетики россии николай шульгин заявил, что две страны также договорились изучить дополнительные направления сотрудничества.

"Мы обсудили финансово-банковское сотрудничество и договорились, что расчеты будут проводиться в валютах дружественных стран", - сказал он, не вдаваясь в подробности.

Комментарии шульгина прозвучали на пресс-конференции вместе с федеральным министром экономики Пакистана Аязом Садиком.

В совместном заявлении говорится, что обе стороны воспользовались возможностью, чтобы подтвердить свою приверженность прочным и всеобъемлющим экономическим отношениям.

Восьмая сессия Пакистано-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошла 18-20 января в Исламабаде под председательством Садыка и шульгина. На сессии присутствовали делегаты высокого уровня, в том числе министры и официальные лица с обеих сторон.

Согласно заявлению, после достижения консенсуса по техническим спецификациям Исламабад и Москва также договорились о том, что соглашение по торговле нефтью и газом будет структурировано таким образом, чтобы иметь взаимную экономическую выгоду для обеих стран, и процесс будет завершен к марту.

Две страны также договорились о работе над "Комплексным планом газовой инфраструктуры для энергетического сотрудничества", который станет основой для будущей работы и будет завершен в 2023 году.

Обе страны подтвердили свою приверженность реализации проекта газопровода "Пакстрим" как одного из столпов "Комплексного плана газовой инфраструктуры" и договорились о поставках российской сырой нефти и нефтепродуктов в Пакистан, при этом технические детали должны быть окончательно согласованы в марте.

Добавим

Пакистан и россия подписали два соглашения в 2015 и 2021 годах о строительстве трубопровода стоимостью 2,5 миллиарда долларов, который должен был начаться в прошлом году, но не мог быть запущен из-за глобальных санкций против Москвы.

Пакистан борется с растущими потребностями в энергии, в основном в нефти и газе, а также с растущим дефицитом счета текущих операций из-за платежей за нефть.