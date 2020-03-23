Індексація пенсій в Україні: гарантовану надбавку отримають 7 млн пенсіонерів - Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З травня в Україні проведуть індексацію пенсій. Гарантовану надбавку отримають 7 млн пенсіонерів. Про це на брифінгу сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.
"З травня ми проведемо індексацію трудових пенсій на 11%. Після індексації гарантоване підвищення отримають 7 млн пенсіонерів. Також з травня ми встановлюємо доплату до пенсії 1,5 млн пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років. Це буде щомісячна надбавка до пенсії у розмірі 500 грн", - сказала Лазебна.
За словами міністра, індексацію пенсійний фонд буде проводити автоматично, тому громадянам не треба нікуди звертатися.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що з 1 квітня уряд України буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим, хто має пенсію менше 5 тисяч гривень, а з 1 травня буде проведено індексацію пенсій.