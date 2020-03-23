Индексация пенсий в Украине: гарантированную надбавку получат 7 млн пенсионеров - Минсоцполитики
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. С мая в Украине проведут индексацию пенсий. Гарантированную надбавку получат 7 млн пенсионеров. Об этом на брифинге сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает корреспондент УНН.
"С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии 1,5 млн пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 грн", - сказала Лазебная.
По словам министра, индексацию пенсионный фонд будет проводить автоматически, поэтому гражданам не надо никуда обращаться.
Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 апреля правительство Украины будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гривен, а с 1 мая будет проведена индексация пенсий.