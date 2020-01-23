Індекс сприйняття корупції: Україна поліпшила показник в міжнародному рейтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. За підсумками 2019 року Україна поліпшила показник в міжнародному рейтингу Індексу сприйняття корупції на 2 бали (30 балів зі 100) і зайняла 126 місце з 180. Про це повідомляє УНН з посиланням на щорічний Індекс сприйняття корупції в 180 державах, який 23 січня опублікувала організація Transparency International (TI).
Спираючись на експертні оцінки, організація призначає кожній країні індекс схильності корупції - від 0 (максимум корупції) до 100 (корупції немає).
Лідерами рейтингу з показником 87 балів є Данія та Нова Зеландія. 86 балів у Фінляндії. Найгірші показники у Сомалі (9 балів), Південного Судану (12 балів) і Сирії (13 балів).
Росія з 28 балами перебуває в нижній частині рейтингу, нижче її з пострадянських країн тільки Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан. Показники Росії з минулого року не змінилися.
Найменше корупції в пострадянських країнах у Естонії, вона на 19-му місці (74 бали).
Дослідження з занепокоєнням відзначає, що показники чотирьох країн G7 впали в порівнянні з минулим роком: Канада втратила 4 бали, Франція і Велика Британія по три, а США - два. Позиція Німеччини, вона на 10-му місці з 80 балами, залишилася незмінною.
Нагадаємо, за минулий рік в Україні було засуджено майже 200 корупціонерів.