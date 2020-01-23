Индекс восприятия коррупции: Украина улучшила показатель в международном рейтинге
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. По итогам 2019 года Украина улучшила показатель в международном рейтинге Индекс восприятия коррупции на 2 балла (30 баллов из 100) и заняла 126 место из 180. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежегодный Индекс восприятия коррупции в 180 государствах, который 23 января опубликовала организация Transparency International (TI).
Опираясь на экспертные оценки, организация присваивает каждой стране индекс подверженности коррупции - от 0 (максимум коррупции) до 100 (коррупции нет).
Лидерами рейтинга с показателем 87 баллов являются Дания и Новая Зеландия. 86 баллов у Финляндии. Наихудшие показатели у Сомали (9 баллов), Южного Судана (12 баллов) и Сирии (13 баллов).
Россия с 28 баллами находится в нижней части рейтинга, ниже ее из постсоветских стран только Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Показатели России с прошлого года не изменились.
Меньше всего коррупции в постсоветских странах у Эстонии, она на 19-м месте (74 балла).
Исследование с беспокойством отмечает, что показатели четырех стран G7 упали по сравнению с прошлым годом: Канада потеряла 4 балла, Франция и Великобритания по три, а США - два. Позиция Германии, она на 10-м месте с 80 баллами, осталась неизменной.
Напомним, за прошлый год в Украине было осуждено около 200 коррупционеров.