Індекс олів'є: на скільки за рік подорожчав новорічний салат

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"За рік індекс вартості популярного салату, без якого традиційно не обходиться жодне новорічне застілля, зріс на 45%, що у загальному дорожче на 94 грн для середньої української родини", - зазначається у повідомленні.

Загальна вартість продуктів

Протягом року через війну зросли ціни майже на всі категорії товарів. Зокрема, подорожчання торкнулося всіх продуктів, які входять до складу популярного салату.

Найбільше підскочила ціна на овочі, а саме на моркву та цибулю - на 180%. На поличках супермаркетів цінники на ріпчасту в середньому становлять 30 грн\кг, тоді як у грудні 2021 ціна була близько 11 грн\кг. Кілограм моркви вартує 21,80 грн, а минулого року ціна була близько 8 грн. Також відчутно подорожчали огірки. Кілограм свіжих овочів коштує в середньому близько 76,8 грн\кг. Квашені солоні огірки – 44-102 гривень за кілограм. У деяких магазинах їх продають у вакуумній упаковці по 400-800 грамів, також їх можна придбати на вагу.

Яйця цього року побили всі небачені рекорди та суттєво подорожчали. Наразі середня їх вартість на поличках супермаркетів становить близько 65 грн за десяток, що на 90% дорожче, аніж в грудні 2021 року.

Водночас майонез у середньому подорожчав на 33%. Пачка соусу жирністю 72% та вагою 300 грамів коштує близько 39,9 грн, тоді як тогорічна ціна була 29,9 грн. Причина цього явища проста: головні інгредієнти в складі майонезу - яйця та соняшникова олія - також зросли в ціні.

Банка консервованого горошку цього року обійдеться від 30 до 50 гривень. Найдорожчий інгредієнт салату – варена лікарська ковбаса. Діапазон цін великий – від 210 до 300 гривень за кілограм.

У скільки обійдеться приготувати салат на сім'ю

З’ясувалося, що за тиждень до Нового року приготувати 3 кг салату олів’є до святкового столу на середню сім’ю українцям коштуватиме 303,99 грн, тоді як станом на 26 грудня 2021 року ціна становила 209,9 грн. Вартість відносно минулого року зросла на 45%.

З цього роблять висновок, що собівартість 1 кг олів’є цього року становить майже 102 гривні.

Ціни на готову страву коливаються від 174 до 285 грн за кілограм залежно від складу інгредієнтів салату та магазину ритейлера.

Обраховано ціну салату з наступними компонентами: картопля, морква, яйця, свіжі або мариновані огірки, консервований горошок, варена ковбаса, цибуля, овочі, майонез.

Довідково

"Індекс олів’є" - середня сума вартості, у яку обійдеться приготування салату за класичним рецептом до столу. Розраховується за аналогією до індексу борщу.

Дані, як вказано, базовані на аналізі зростання цін на продукти, що входять до складу страви, у столичних супермаркетах.